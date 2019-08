Wien-Donaustadt: Neuer Bildungscampus startet

Im neuen Wiener Stadtteil "Berresgasse" startet ein neuer Bildungscampus. Die Einrichtung hat Platz für bis zu 1.000 Kinder.

Im neuen Wiener Stadtteil "Berresgasse" im Bezirk Donaustadt, wo bis 2022 rund 3.000 neue Wohnungen entstehen, geht bereits jetzt ein neuer Bildungscampus an den Start: Die Einrichtung für bis zu 1.000 Kinder wird derzeit fertiggestellt. Ab Herbst soll der Campus dann seinen Betrieb aufnehmen, wie Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Donnerstag mitteilte.

Wiener Stadteil "Berresgasse": Bildungseinrichtungen rücken zusammen

Investiert wurden in den neuen Bildungscampus rund 60 Mio. Euro, davon 1,85 Mio. Euro in die Ausstattung. In Wien gibt es insgesamt sechs bestehende Campus-Standorte, acht weitere sind derzeit in Bau.