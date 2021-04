Bankschließfächer geleert: Opfer erhalten Entschädigung

Nach den illegalen Leerungen von Schließfächern in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg und Wien haben sich die Geldinstitute mit den betroffenen Kunden auf Entschädigungen geeinigt.

Fahndung nach Tätern läuft weiter: 100.000 Euro für Hinweise

Die Täter griffen in der Zeit von 18.00 bis 23.30 Uhr in einer akkordierten Aktion an. In Summe wurden 68 Depots geleert. Neben den acht in einer Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling waren es 31 Schließfächer einer Bank-Austria-Filiale in Klosterneuburg sowie 29 der Mödlinger Raiffeisen Regionalbank. Juwelen, Gold, Uhren und Bargeld wurden in Taschen und Rucksäcken abtransportiert. Die Schadenssumme erreicht zweistellige Millionenhöhe. Zugang zu den Objekten hatten sich die Kriminellen mit nachgemachten Kundenkarten verschafft.