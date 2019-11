Arzt im SMZ Süd niedergestochen: Prozess in Wien

Am 10. Juli soll ein Patient einen Art mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Heute findet der Prozess in Wien statt.

Am Mittwoch wird am Wiener Landesgericht gegen einen 33-jährigen Mann verhandelt, der am 10. Juli 2019 als Patient einen Arzt in der Herzambulanz des Wiener Sozialmedizinischen Zentrums (SMZ) Süd niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hat. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung des Mannes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.