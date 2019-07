Patient sticht Arzt mit Messer in Wiener Spital nieder

Ein 64-jähriger Arzt wurde heute Vormittag von einem Patienten im SMZ-Süd mit einem Messer niedergestochen. Hintergründe und Motiv sind derzeit noch unklar.

Der Tatverdächtige hatte zuvor im stark frequentierten Wartebereich auf den Arzt gewartet. Als dieser erschien, griff der Mann zum Messer und verletzte den 64-Jährigen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger stach der Aggressor dem Mediziner in der Herzambulanz des Spitals in den Bauch.

Tatverdächtiger nahm nach Angriff in Wiener Spital wieder Platz

Der Mann, der am Mittwochvormittag im SMZ-Süd einen Arzt niedergestochen hat, wurde nach der Bluttat am Tatort festgenommen. "Er hat sich hingesetzt und auf die Polizei gewartet", berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Verdächtiger war vermutlich im SMZ-Süd in Behandlung

Der Verdächtige dürfte sich dort in Behandlung befunden haben. In welchem Verhältnis der Arzt und der Verdächtige zueinanderstanden, war vorerst eben so unklar wie die Motivlage.