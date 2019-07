Erstes Interview mit Wiener Arzt nach Messerattacke: "Ich wurde gezielt angegriffen"

Ein Arzt wurde am Mittwoch im Wiener SMZ Süd von einem 33-Jährigen mit einem Messer niedegestochen. Der 64-Jährige Oberarzt meldet sich in einem Interview zu Wort.

In Wien ist am Mittwoch im Sozialmedizinischen Zentrum Süd ein Oberarzt von einem Patienten niedergestochen worden. Der schwer verletzte 64-jährige Mediziner hat sich nun erstmals zu Wort gemeldet - und dem Krankenanstaltenverbund Fragen beantwortet. Im Folgenden eine Abschrift des Interviews, die der APA übermittelt wurde.

Arzt: In dem Moment nicht. Als Mediziner weiß ich, dass der Schmerz erst verzögert kommt. Ich habe mir die Hand auf die Wunde gelegt und versucht wegzukommen. In einem Nebenraum habe ich mich auf ein Bett gelegt. Dann waren auch schon meine Kollegen bei mir.

Arzt: Überraschenderweise nicht. Er wird wohl nicht alle Sinne beisammen haben. Mir ist vor Jahren ein Wagen hinten aufgefahren und ich hatte meine Kinder im Auto. In diesem Moment dachte ich, wenn meinen Kindern jetzt etwas passiert ist, weiß ich nicht, was ich tue. Das war eine starke Emotion. Verstehen Sie, was ich meine? So empfinde ich jetzt nicht.