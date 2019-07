Arzt niedergestochen: Täter folgte "innerer Stimme"

Jener 33-Jährige, der am Mittwoch einen Oberarzt neidergestochen und schwer verletzt hat, zeigte sich geständig. Als Motiv gab er an, seine "innere Stimme" befolgt zu haben.

Der 33-Jährige, der am Mittwochvormittag im SMZ Süd in Wien einen Oberarzt niedergestochen und schwer verletzt hat, hat sich in seiner polizeilichen Beschuldigteneinvernahme zur Messer-Attacke geständig gezeigt. Hinsichtlich des Motivs berief sich der Verdächtige "auf innere Stimmen", die er befolgt hätte, teilte Paul Eidenberger von der Landespolizeidirektion am Donnerstag auf APA-Anfrage mit.