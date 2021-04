"Alles gurgelt": Eine Million Tests, 5.800 Coronafälle erkannt

Die Initiative "Alles gurgelt!" hat die Marke von einer Million Corona-Tests übersprungen. Bis Sonntag wurden 1,025.613 Proben ausgewertet.

Davon waren 0,56 Prozent positiv, es wurden also 5.748 Coronavirus-Infektionen erkannt. "Regelmäßige Testungen sind eines der zentralen Elemente, um das Infektionsgeschehen im Blick zu behalten und Infektionsketten rasch zu unterbrechen", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Wiener nutzen Gratis-PCR-Testangebot "Alles gurgelt"

Das Projekt startete Ende Jänner für Mitarbeiter von Wiener Betrieben und Sozialeinrichtungen. Seit 26. März sind die kostenlosen PCR-Gurgeltests, die unter Anleitung einer WebApp zuhause durchgeführt werden, für alle Menschen, die in Wien leben, arbeiten oder in die Schule gehen zugänglich. Bisher haben sich mehr als 400.000 Personen registriert. Pro Tag gab es zuletzt 10.000 Neuanmeldungen. "Dass wir nicht einmal ein Monat nach der Ausrollung die Millionenmarke übersprungen haben, zeigt, dass die Wienerinnen und Wiener dieses innovative Testangebot zu schätzen wissen", meinte Ludwig.

Pro Tag rund 32.000 PCR-Tests ausgewertet

Ausgewertet wurden in der vergangenen Woche täglich durchschnittlich 32.012 Tests mit einem Spitzenwert von 40.000 Tests pro Tag. In den Wiener Bipa-Filialen wurden bisher rund 1,7 Millionen Testkits ausgegeben, in der vergangenen Woche rund 52.000 täglich.

Erstmals wurden die Altersverteilung der Teilnehmer ausgewertet. Die höchste Quote verzeichneten die 30- bis 39-Jährigen (17.158 Tests pro 100.000 Einwohner) - in dieser Gruppe habe sich somit statistisch jede und jeder Sechste in Wien im betreffenden Zeitraum an "Alles gurgelt!" beteiligt. Knapp dahinter folgten die 40- bis 49-Jährigen (15.666), die 20- bis 29-Jährigen (13.389) und die 50- bis 59-Jährigen (12.473).

Das Ergebnis wird digital innerhalb von 24 Stunden nach Abgabe übermittelt und ist behördlich anerkannt. Die Testkits werden in allen 152 Wiener Bipa-Filialen und neuerdings beim Bipa am Wiener Flughafen ausgegeben. Die Abgabe ist an allen über 620 Rewe-Standorten in der Bundeshauptstadt möglich, also bei Billa, Billa Plus, Bipa, Penny und Tankstellen mit Rewe-Shops (letztere auch Sonn- und Feiertag).