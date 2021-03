PCR-Initiative "Alles gurgelt" nun in Wien für alle offen

Ab kommender Woche haben alle Wiener im Rahmen der Corona-Testinitiative "Alles gurgelt" die Möglichkeit, sich regelmäßig mit einem PCR-Test untersuchen zu lassen.

"Alles gurgelt" in Wien nun nicht mehr nur für Firmen

Abholung der PCR-Tests in Bipa-Filialen

Die Testkits der Herstellers Lead Horizion können weiterhin in einer der 152 BIPA-Filialen abgeholt werden. Die Abgabe nach absolvierter Testung ist nun an allen über 620 Rewe-Standorten in ganz Wien möglich - also bei Billa, Merkur, Bipa, Penny oder auch Tankstellen mit REWE-Shops. Letztere stehen dafür auch am Sonntag zur Verfügung.