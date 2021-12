Albertina-Direktor will Lockdown-Ende für Kultur

Die Entscheidung über ein mögliches Lockdown-Ende wird für Mittwoch erwartet, Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder meldete sich aber bereits im Voraus zu Wort. Er ist für eine Wiedereröffnung von Kunst und Kultur.

"Ich kann nur lauthals dafür votieren, der geimpften oder genesenen Bevölkerung den Besuch unserer Museen, unserer Konzerte, unserer Kinos nicht vorzuenthalten", so Schröder im APA-Gespräch. Die Politik müsse hier nach Risiko differenzieren.

Weihnachten nicht wie vor Corona-Pandemie

"Ein Restaurant, das nicht klimatisiert ist, in dem ich rede und zum Essen notgedrungen die Maske abnehme, hat sicher ein anderes Risikoprofil als ein Museum, das vollklimatisiert ist und bei dessen Besuch ich durchgängig die Maske trage", unterstrich Schröder. Weihnachten 2021 werde ohnedies anders aussehen als jenes vor der Pandemie : "Aber es kann immerhin eines werden, bei dem wir unter Einhaltung hoher Sicherheitsvorgaben schweigend schöne Dinge hören oder sehen können. Das soll die Regierung nicht durch die nochmalige Einschränkung unserer Grundrechte torpedieren."

Albertina-Direktor ortet "Versäumnis der Regierung"

Schröder kein Fan von 2G-plus für Museen

Dabei sprach sich der Albertina-Direktor gegen eine Einführung von 2G-plus - als der Vorgabe eines Impf- oder Genesenennachweises plus einem aktuellen PCR-Test - für die Museen aus. Kino- oder Theaterbesuche würden weit im Voraus geplant. "Aber man plant nicht im selben Ausmaß den Museumsbesuch. Die Idee, Museen nur mit 2G und zusätzlich einem aktuellen Test zu öffnen, kommt einer Schließung gleich."

Eine Klarheit, ob sein Haus den durch den jetzt avisierten Zeitraum des Lockdowns zusätzlich entstandene Verlust von 1 Million Euro kompensiert werde, habe er indes noch nicht. "Wir haben noch keine Information, was wir heuer an Coronamitteln erhalten. Aber diese zusätzliche Million, die uns durch schwere Versäumnisse von der Politik im Frühjahr und Sommer auferlegt worden sind, müssen wir kompensiert bekommen."

Heinisch-Hosek verlangt "klaren Plan für die Kultureinrichtungen"

SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek forderte im Hinblick auf Öffnungsschritte unterdessen "einen klaren Plan für die Kultureinrichtungen". Es dürfe "keine unsachliche Benachteiligung von Kunst und Kultur geben - wenn Einkaufszentren offen halten dürfen, dann muss das auch für Museen gelten", meinte die Sozialdemokratin am Montag in einer Aussendung. Auch für Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen erwartet sich Heinisch-Hosek Regeln, "die auch den erprobten Sicherheitskonzepten in den Kulturbetrieben Rechnung tragen".