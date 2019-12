Adventzauber 2019: Wiener Linien laden ins Verkehrsmuseum Remise

Ab 6. Dezember 2019 laden die Wiener Linien zu Punsch, Oldtimer-Fahrten und Eisstockschießen - es ist wieder Zeit für den Adventzauber im Verkehrsmuseum Remise.

Lateinamerikanisches im Verkehsmuseum Remise

Neben zahlreichen Punschsorten sowie herzhaften und süßen Speisen sind heuer auch lateinamerikanische Köstlichkeiten im Angebot. Erstmals und exklusiv in der Remise können die BesucherInnen Sangría caliente probieren.

Adventzauber mit Oldtimer-Bim, Eisstockschießen und Co.

Adventzauber pur versprechen die beliebten Fahrten mit der schönen Oldtimer-Bim. Sie dreht am 6., 8., 15. und 22. Dezember zwischen 14:00 und 20:30 Uhr ihre Runden um die Remise. In den Abendstunden sorgen die U-Bahn-Stars für die passende Weihnachtsmusik.

Sportbegeisterte können ihr Fingerspitzengefühl beim Eisstockschießen unter Beweis stellen (kostenpflichtig; Online-Reservierung unter diesem Link ) und sich anschließend in der Oldtimer-Wärmestube aufwärmen.

Kinderbastelstube und Nikolo beim Adventzauber in der Remise

Für die jüngsten BesucherInnen steht die Kinderbastelstube immer von 14:00 bis 20:00 Uhr offen. Zum Start des Adventmarkts am 6. Dezember ist der Nikolo in der Remise zu Gast und verteilt Süßigkeiten an die Kleinen.