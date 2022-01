2G Plus in der Gastro: Wiener Wirtin ist freiwillig "streng" beim Zutritt

Einer Lokalbesitzerin aus Wien-Favoriten geht der Eintritt per 2G-Nachweis nicht weit genug - sie setzt in ihrem Etablissement freiwillig auf 2G Plus. Warum und was die Gäste davon halten, erfahren Sie hier.

Geimpft oder Genesen - das sind eigentlich die strengen Eintrittskarten für die Gastronomie in der aktuellen Pandemiesituation. Eine Wirtin aus Wien-Favoriten setzt jetzt aber erstmals auf 2G Plus: Zusätzlich zum grünen Pass müssen ihre Gäste also einen negativen PCR-Test vorweisen. Die Wirtin geht damit strenger vor, als es die Politik eigentlich vorsieht. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Video.

"Stadtelefant": In diesem Wiener Lokal gilt 2G plus

