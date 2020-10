Auch die Polizei war bei den Flohmarkt-Kontrollen in Wien-Donaustadt im Einsatz.

148 Anzeigen bei Flohmarkt-Kontrollen in Wien-Donaustadt

Am Sonntag wurden in Wien-Donaustadt Schwerpunktkontrollen auf Flohmärkten in Wien-Donaustadt durchgeführt. Die Bilanz der Großaktion: 148 Anzeigen.

Das Einsatzteam Stadt Wien führte am 18. Oktober 2020 zusammen mit dem Marktamt und der MA 36 (Gewerbetechnik) Schwerpunktkontrollen auf Flohmärkten in der Donaustadt durch. Unterstützt wurden die Kontrollen durch Beamte der Wiener Polizei.

Die Kontrollen fanden nach Beschwerden über gewerbliche Tätigkeiten von Standlern, dem Verkauf von Neuwaren und Verstößen gegen die COVID-Maßnahmen statt.

Resümee der Großaktion: 148 Anzeigen. Davon ergehen 54 Anzeigen nach dem Öffnungszeitengesetz, 43 Anzeigen nach der Gewerbeordnung und 33 Anzeigen nach dem Preisauszeichnungsgesetz. Des Weiteren wurden 12 Organmandate eingehoben.

Bei einem Stand wurden verbotenerweise Tabakwaren zum Verkauf angeboten. Die Ware wurde behördlich beschlagnahmt. "Der Verkauf von Waren, außer in speziell geregelten Fällen, ist am Sonntag verboten. Hier wird unter dem Deckmantel "Flohmarkt" durch einige Händler versucht dieses Verbot zu umgehen", so Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteam Stadt Wien.

Bei einigen Ständen konnten durch Recherchen vor Ort gewerbliche Tätigkeiten festgestellt werden. "Bei einem Flohmarkt sollen alte und gebrauchte Dinge eine neue Verwendung finden. Einige sehen hier ein Schlupfloch um Profit zu machen", kündigt Hillerer weitere Kontrollen an.

Die COVID-19 Maßnahmen wurden flächendeckend eingehalten. Nur in wenigen Fällen musste ermahnend auf die richtige Nutzung des Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen werden.