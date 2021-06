13-Jährige getötet: Offenbar Fahndung nach drittem Verdächtigen

Nachdem eine 13-Jährige in Wien-Donaustadt getötet wurde, läuft offenbar nun eine Fahndung nach einem dritten Verdächtigem. Der Verdächtige ist den Behörden namentlich bekannt.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur am Wochenende missbrauchten und in Wien-Donaustadt tot aufgefundenen 13-Jährigen wird nach einem dritten Verdächtigen gefahndet. Das berichteten mehrere Medien am Mittwochnachmittag in ihren Online-Ausgaben übereinstimmend.