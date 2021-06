Bluttat in Wien-Donaustadt: Opfer (13) von Eltern identifiziert

Am Samstagmorgen wurde in Wien-Donaustadt eine Leiche einer Frau entdeckt. Nun wurde das Opfer, das erst 13 Jahre alt ist, von den Eltern identifiziert.

Ihre Eltern waren am Sonntag in eine Polizeiinspektion in Niederösterreich gekommen und hatten angegeben, dass es sich dabei um ihre Tochter handelt, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntagabend der APA. Zuvor war bei der Obduktion herausgekommen, dass die Jugendliche erstickt worden war.