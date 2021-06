Mordverdacht: Tote Frau in Wien-Donaustadt gefunden

Zeugen entdeckten am Samstagmorgen eine leblose Frau zwischen zwei Fahrstreifen der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt. Alle Reanimierungsversuche blieben folgenlos, die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Am Samstagmorgen entdeckten Zeugen eine regungslose Frau in einer Grünfläche zwischen zwei Fahrbahnen der Erzherzog-Karl-Straße in der Wiener Donaustadt. Die Zeugen verständigten den Polizeinotruf und versuchten die Frau zu reanimieren. Wenige Minuten später trafen sowohl Polizisten als auch Sanitäter der Berufsrettung Wien ein, die die Reanimation übernahmen. Sämtliche Versuche die Frau wiederzubeleben blieben jedoch erfolglos.