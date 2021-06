13-Jährige getötet: Asylverfahren des 18-Jährigen nach wie vor offen

Am Wochenende wurde eine 13-Jährige in Wien-Donaustadt getötet. Einer der Verdächtigen, ein 18-Jähriger, war der Schutz vom BFA bereits aberkannt worden.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat am Mittwoch eine Stellungnahme zu den jeweiligen Asylverfahren der Afghanen abgegeben, die verdächtigt werden, eine 13-Jährige am Wochenende in einer Wohnung in Wien-Donaustadt missbraucht und getötet zu haben. Dem 18-jährigen Verdächtigen war subsidiärer Schutz vom BFA bereits aberkannt worden. Dieser brachte dagegen im November 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) ein. Seither ist das Verfahren offen.