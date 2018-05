LIVE vom Song Contest Halbfinale 2018: Cesár Sampson startet für Österreich

Es ist wieder soweit: Der alljährliche ESC-Zirkus ist in vollem Gange, dieses Mal in Portugals Hauptstadt Lissabon. Im ersten Halbfinale des 63. Song Contests am Dienstag will sich Österreichs ESC-Hoffnung Cesár Sampson ein Ticket für das große Finale am Samstag, den 12. Mai sichern.

Schafft Cesár Sampson den Einzug ins Song Contest Finale?

Mit der R’n’B-geprägten Popnummer “Nobody But You” will sich Sampson gegen 18 weitere Teilnehmer im Halbfinale durchsetzen und den Einzug ins Finale schaffen. Dass er dabei als 13. an den Start geht, macht ihm keine Sorgen, denn er habe zwar seine Lieblingsnummern, an Unglückszahlen glaube er aber trotzdem nicht. Wem man dagegen Glauben schenken sollte sind die Buchmacher, denn laut ihnen ist dem 34-Jährigen bereits einer der zehn Finalplätze für Österreich beim Song Contest 2018 sicher.

Diese Teilnehmer starten im ESC Halbfinale 2018 in Lissabon

Das Teilnehmerfeld ist auch in diesem Jahr wieder musikalisch breit gefächert und die Startreihenfolge wurde nach gewissen dramaturgischen Kriterien von den Produzenten des Eurovision Song Contests festgelegt und von den EBU-Verantwortlichen bestätigt. So ist von wahren Schmachtfetzen und Balladen im James Bond-Stil, über klassische Popnummern und Feel Good-Disco-Klängen, bis zur Botschaft für starke Frauen anlässlich der “#MeToo”-Bewegung so ziemlich alles im Startfeld beim ersten Halbinfale vertreten und verspricht eine musikalisch abwechslungsreiche und spannende Show.

Hier noch einmal die Startnummern der Länder samt den dazugehörigen Songs für das erste Song Contest Halbfinale 2018 im Überblick:

Aserbaidschan: Aisel / X My Heart Island: Ari Ólafsson / Our Choice Albanien: Eugent Bushpepa / Mall Belgien: Sennek / A Matter Of Time Tschechien: Mikolas Josef / Lie To Me Litauen: Ieva Zasimauskaitė / When We’re Old Israel: Netta / TOY Weißrussland: ALEKSEEV / FOREVER Estland: Elina Nechayeva / La Forza Bulgarien: EQUINOX / Bones FYR Mazedonien: Eye Cue / Lost And Found Kroatien: Franka / Crazy Österreich: Cesár Sampson / Nobody But You Griechenland: Yianna Terzi / Oniro Mou Finnland: Saara Aalto / Monsters Armenien: Sevak Khanagyan / Qami Schweiz: ZiBBZ / Stones Irland: Ryan O’Shaughnessy / Together Zypern: Eleni Foureira / Fuego

Live-Ticker zum 1. Song Contest-Halbfinale in Portugal

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests 2018 beginnt am Dienstag um 21.00 Uhr. Wir halten Sie bereits ab 20.00 Uhr LIVE von den Geschehnissen auf dem Laufenden.