ESC 2018: Die Teilnehmer im 1. Halbfinale im Überblick

Im ersten ESC-Halbfinale am Dienstag, den 8. Mai 2018, kämpft Cesár Sampson mit seiner Nummer “Nobody But You” für Österreich um einen Platz im großen Finale. Dabei muss er sich gegen 18 weitere Teilnehmer durchsetzen. Wer sich vorab eine Meinung über die “Konkurrenz” des 34-Jährigen bilden möchte, kann sich hier die diesjährigen Beiträge aller teilnehmenden Länder zum Eurovision Song Contest – sortiert nach Startnummern – ansehen.

1. ESC-Halbfinale in Portugal: Die Beiträge im Überblick

Startnummer 01: Aserbaidschan

Aisel / X My Heart

Startnummer 02: Island

Ari Ólafsson / Our Choice

Startnummer 03: Albanien

Eugent Bushpepa / Mall

Startnummer 04: Belgien

Sennek / A Matter Of Time

Startnummer 05: Tschechien

Mikolas Josef / Lie To Me

Startnummer 06: Litauen

Ieva Zasimauskaitė / When We’re Old

Startnummer 07: Israel

Netta / TOY

Startnummer 08: Weißrussland

ALEKSEEV / FOREVER

Startnummer 09: Estland

Elina Nechayeva / La Forza

Startnummer 10: Bulgarien

EQUINOX / Bones

Startnummer 11: FYR Mazedonien

Eye Cue / Lost And Found

Startnummer 12: Kroatien

Franka / Crazy

Startnummer 13: Österreich

Cesár Sampson / Nobody But You

Startnummer 14: Griechenland

Yianna Terzi / Oniro Mou

Startnummer 15: Finnland

Saara Aalto / Monsters

Startnummer 16: Armenien

Sevak Khanagyan / Qami

Startnummer 17: Schweiz

ZiBBZ / Stones

Startnummer 18: Irland

Ryan O’Shaughnessy / Together

Startnummer 19: Zypern

Eleni Foureira / Fuego

(Red)