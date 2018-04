LIVE – Landtagswahl Salzburg 2018: Ergebnis, Hochrechnung und der Wahltag

Am heutigen Sonntag sind die Salzburger dazu aufgerufen, bei der Landtagswahl 2018 in Salzburg die Machtverhältnisse im Land neu zu verteilen. Über 36 Mandate im Landtag gilt es hierbei zu entscheiden, knapp über 390.000 Menschen sind am 22. April im Bundesland wahlberechtigt. In den Städten und größeren Gemeinden haben die Wahllokale in der Regel bis 16.00 Uhr offen, in kleineren Gemeinden schließen sie meist schon früher.

Hochrechnung und Ergebnis zur Wahl

Erste Umfragen zur Wahl, durchgeführt von IMAS, sahen die Salzburger ÖVP bei etwa 32 bis 33 Prozent und damit nur um wenig mehr als nach dem historischen Tief bei der letzten Wahl. Erklärtes Ziel von Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Haslauer ist jedenfalls ein Drittel der Wählerstimmen, bleibt abzuwarten, ob die ersten Hochrechnungen das gewünschte Bild für die Partei zeigen. Die SPÖ, rund um Spitzenkandidat Walter Steidl, hofft mit einem Zugewinn auf ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl in Salzburg.

Wie schon bei den Wahlen in Niederösterreich, Kärnten und Tirol sehen Umfragen die Grünen als Wahlverlierer, ein Minus von rund vier bis fünf Prozentpunkten könnten nach dem Rekordplus der vorhergehenden Wahl eine mögliche Regierungsbeteiligung in Gefahr bringen. Die FPÖ möchte mit einem verbesserten Ergebnis zweitstärkste Kraft in Salzburg werden und die NEOS wollen bei ihrem ersten Antirtt den Einzug in den Landtag schaffen. Den Parteien SBG und FPS werden laut Prognosen zur Landtagswahl 2018 in Salzburg nur geringe Chancen eingerechnet, die fünf Prozent Hürde zu schaffen.

LIVE von der Landtagswahl in Salzburg 2018

VIENNA.at berichtet live vom Wahltag zur Landtagswahl in Salzburg. Hier finden Sie alle Informationen rund um die Geschehnisse der Wahl, die Stimmen aus der Politik, die ersten Hochrechnungen und das Ergebnis der Salzburg-Wahl.

(APA/Red.)