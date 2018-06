Buwog-Prozess: Walter Meischberger erneut am Wort

Meischberger hat eine Darstellung der Geschehnisse aus seiner Sicht gegeben. - © APA/HANS PUNZ / APA- POOL

Am 39. Tag des Korruptionsprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere ist nun schon den zehnten Tag in Folge der mitangeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger am Wort.