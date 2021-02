Zyprischer ESC-Beitrag "für uns Christen skandalös"

Religiöse Eiferer sind wegen des ESC-Beitrags von Zypern in Rage.

Religiöse Eiferer sind wegen des ESC-Beitrags von Zypern in Rage. ©pixabay.com (Sujet)

Religiöse Eiferer sind wegen des ESC-Beitrags von Zypern in Rage. ©pixabay.com (Sujet)

Sängerin Elena Tsagrinou geht beim diesjährigen ESC in Rotterdam mit dem Lied "El Diablo" für Zypern an den Start, was nun zu Drohungen gegen das Staatsfernsehen führte.

Unbekannte haben am Freitag telefonisch damit gedroht, die Zentrale des zyprischen Staatsrundfunks (RIK) in Brand zu setzen. Grund ist der zyprische Beitrag der Sängerin Elena Tsagrinou für den diesjährigen Eurovision Song Contest, bei dem sowohl im Titel als auch im Text vom Teufel (El Diablo) die Rede ist.

Eine Online-Petition gegen das Lied hatte bis Freitag mehr als 2.000 Menschen unterzeichnet. Das Lied sei "skandalös für uns Christen", heißt es in der Petition.

Religiöse Eiferer wegen ESC-Beitrag von Zypern in Rage

Das Staatsfernsehen sah sich genötigt, zu dem Song eine Erklärung abzugeben: "Es geht darin um den Kampf zwischen Gut und Böse und nicht etwa um eine Huldigung des Teufels", hieß es. Inhalt sei vielmehr, dass eine junge Frau sich von einem Mann, einem Nichtsnutz zu lösen versuche. Die Polizei ermittelt, woher die Drohungen gegen das Staatsfernsehen stammen, berichtete das Nachrichtenportal der zyprischen Zeitung "Fileleftheros".

Zypern wird dieses Jahr beim ESC von der griechischen Sängerin Elena Tsagrinou vertreten. Den Song "El Diablo" haben Jimmy Thornfeld, Laurell Barker, Oxa und Thomas Stengaard komponiert. Der Eurovision Song Contest wird dieses Jahr zwischen dem 18. und 22. Mai in Rotterdam ausgetragen.