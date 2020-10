41 Länder wollen 2021 beim ESC in Rotterdam antreten

Wie der Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam über die Bühne geht, ist noch nicht bekannt. 41 Länder wären jedoch bereit, an dem Songcontest mitzumachen.

Alle 41 Länder, die heuer beim letztlich abgesagten Eurovision Song Contest von Rotterdam hätten antreten sollen, werden auch 2021 mit von der Partie sein. Dies kündigte die European Broadcasting Union am Montag an. Auch Österreich wird, wie schon länger bekannt, kommendes Jahr wieder am Bewerb teilnehmen und dafür abermals den heuer ausgebremsten Vincent Bueno ins Rennen schicken.