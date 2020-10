Zusätzliche Corona-Maßnahmen geplant: Hier könnte nachgeschärft werden

Die hohe Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen lässt die Gerüchteküche um eine weitere Verschärfung der Maßnahmen heftig brodeln. Es wurde bereits bestätigt, dass sich die Regierung darüber berät.

Angesichts der gestiegenen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus wird die Lage in der Bundesregierung derzeit evaluiert. "Zusätzliche Maßnahmen werden in der Bundesregierung aktuell diskutiert. Der Fokus liegt dabei vor allem auf gezielten regionalen Maßnahmen", hieß es am Montag auf Anfrage der APA im Gesundheitsressort.