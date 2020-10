Zeichnet sich ein zweiter Lockdown in Österreich ab?

Seit rund zwei Wochen werden Gerüchte um einen zweiten Lockdown wegen steigender Coronavirus-Infektionen stark diskutiert. Die Regierung dementiert, allerdings habe man laut Gesundheitsminister Anschober "Maßnahmen in der Schublade".

Derzeit liege der Schwerpunkt auf "regionalen Maßnahmen", betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Freitag . Allerdings habe man "verschiedene Maßnahmen in der Schublade". Mögliche Schulschließungen oder Verlängerung der Herbstferien wollte er nicht kommentieren.

Coronavirus-Infektionen steigen in Österreich

Welche Maßnahmen die Regierung in petto habe, sagte Anschober nicht. "Ich kann und will diese Schublade nicht öffnen", meinte er vielmehr. Allerdings gebe es Szenarien für dynamische Entwicklungen.

"Weicher Lockdown" im November?

Hans Bürger, Leiter er ZIB-Innenpolitik-Redaktion kommentierte die derzeitigen Gerüchte um einen "weichen Lockdown" am Samstagabend im ORF. Am 2. bzw. 16. November könnte dieser für zwei oder drei Wochen nämlich sehr wohl stattfinden. "Das zeichnet sich zumindest derzeit so ab", meint Hans Bürger in der ZIB 1.