Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich auf 3.026 gestiegen

Sonntag früh (08.00 Uhr) vermeldete das Gesundheitsministerium offiziell 3.026 Coronavirus-Erkrankungen in Österreich. Im 24-Stunden-Vergleich mit Samstag (2.664 Personen) ist dies eine Steigerung von 13,6 Prozent. Neun Todesfälle gab es bisher zu beklagen.

3.026 Coronavirus-Fälle in Österreich - neun Todesopfer

Neun Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten laut Ministerium als bestätigt. Vier in der Steiermark, drei in Wien und je einer in Oberösterreich und Niederösterreich. Die Anzahl der Opfer variiert mitunter nach Bundesland, weil zu unterschiedlichem Zeitpunkt ausgewertet wird. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten stand wie am Vortag bei neun.