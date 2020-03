Covid-19: Zuwachsraten in Österreich sinken und Testungen steigen

Derzeit verlangsamt sich die Verbreitung des Coronavirus in Österreich. Der Anstieg von 2.203 auf 2.664 Fälle im Zeitraum von 24 Stunden bis Samstag 8.00 Uhr bedeutet eine Zuwachsrate von rund 21 Prozent. Am Samstag vergangener Woche waren es beispielsweise noch über 40 Prozent.

Acht bestätigte Coronavirus-Todesfälle in Österreich

Was die Todesfälle in Österreich betrifft, so sind im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 laut Ministerium acht bestätigt. Drei in Wien, drei in der Steiermark und je einer in Nieder- und in Oberösterreich. Auch im Burgenland gab es einen ersten Todesfall, der vom Gesundheitsministerium aber bisher noch nicht bestätigt wurde. Bei den Neuansteckungen bezeichnete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Entwicklung in Österreich als "stabil", gab jedoch zu bedenken, dass in der kommenden Woche eine weitere deutliche Verringerung notwendig sei.