Zahl der Corona-Infizierten in Österreich steigt auf 2.031

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Österreich ist erneut gestiegen und hat bereits die 2.000er-Marke geknackt. Aktuell wurden 2.031 Personen positiv getestet, 64 davon befinden sich im Spital.

In Österreich ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen am Donnerstag auf über 2.000 gestiegen. Mit Stand 14.30 Uhr waren dem Gesundheitsministerium 2.013 Fälle bekannt. Besonders betroffen ist Tirol mit 464 Fällen und Oberösterreich mit 371. In Wien gab es 234 Erkrankte. Die offizielle Zahl der Toten stieg indes auf sechs Personen an. In Wien erlag eine Frau der Viruserkrankung.