48-jährige Wienerin in Heimquarantäne gestorben: Covid-19-Infektion bestätigt

In Wien ist am Sonntag ein 48-Jährige in Heimquarantäne gestorben. Sie galt als Coronavirus-Verdachtsfall. Nun wurde die Infektion bestätigt.

Jene 48-jährige Wienerin, bei der zuletzt noch unklar war, ob sie an einer Covid-19-Infektion verstorben ist, ist nun ein bestätigter Fall. Das teilte der Sprecher des Krisenstabs der APA am Donnerstag mit. Sie ist damit die dritte Person, die in Wien nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben ist.

48-Jährige in Heimquarantäne gestorben

Die Frau starb laut Gerichtsmedizin an einem durch die Covid-19-Infektion hervorgerufenen akuten Lungenödem in Verbindung mit einem Herzversagen. Die Betroffene hatte mehrere hohe Risikofaktoren, wobei dazu keine näheren Angaben gemacht wurden.