WWF: Augen auf beim Osterschinken-Kauf

Bei der traditionellen Osterjause inklusive Osterschinken lohnt sich ein Blick auf die Herkunft und Qualität der Lebensmittel. Weniger als drei Prozent der Schweineaufzucht erfolgt in Bio-Qualität, informiert der WWF.

“Gleichzeitig wissen Konsumenten oft nicht, woher ihr Osterschinken stammt, da die Herkunft bei verarbeiteten Fleisch- und Wurstwaren nicht angegeben werden muss“, so Glatter-Götz. Der WWF Österreich fordert daher eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Fleischprodukte.

Mit einem Pro-Kopf-Konsum von rund 37,2 Kilogramm wird in keinem anderen EU-Land so viel Schweinefleisch gegessen wie in Österreich. Jedes Jahr werden über 180.000 Tonnen Schweinefleisch nach Österreich eingeführt.