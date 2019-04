Ostern: Eierfarben können Risiko für die Gesundheit darstellen

Ostern steht vor der Türe und viele Eltern wollen mit ihren Kindern Eier färben. Ein Marktcheck von Greenpeace hat allerdings ergeben, dass nur drei von acht Supermärkten unbedenkliche Produkte zum Selbstfärben anbieten.

Laut einem Greenpeace-Marktcheck kann Eierfärben unter Umständen gefährlich sein: 46 von 60 in Supermärkten angebotenen Produkten zum Selbstfärben enthalten gesundheitsgefährdende Stoffe. Diese können bei Kindern die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) begünstigen, teilte die Umweltorganisation am Donnerstag mit. Diese sollten nicht länger in Umlauf gebrach werden.