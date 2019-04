Ostern 2019: Das Fest nachhaltig und bewusst feiern

Anlässlich des Osterfestes gibt ein paar Tipps, um das Fest umweltbewusst und nachhaltig zu feiern.

Auch zu Ostern sollte man sich bewusst sein, dass auch manche Bräuche und Traditionen Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Eier gehören zu jedem Osterfest dazu, doch sollte darauf geachtet werden, dass diese aus Bio-Freilandhaltung kommen. Dies erkennt man am Code o. Auch die Herkunftsbezeichnung AT besagt, dass das Produkt aus Österreich kommt und den EU-Mindeststandars entspricht.

Zu Ostern gibt es bei vielen Familien auch traditionell einen Gaumenschmaus. Auch beim Kauf der Lebensmittel bietet sich die Möglichkeit, nachhaltig zu handeln. Beim Kauf von Biogemüse, können bis zu 35% CO2 Gase gespart werden. Regional und saisonal produzierte Lebensmittel werden nicht erst mit viel Ressourcenaufwand um die halbe Welt transportiert, sondern wachsen quasi in der Nachbarschaft. Ein Blick in einen Saisonkalender für Obst und Gemüse oder ein Besuch am Bauernmarkt erleichtern die Entscheidung.