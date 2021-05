World Hand Hygiene Day: Tipps für die Händehygiene unterwegs

Am 5. Mai wird jährlich der Welttag der Händehygiene zelebriert - dem heuer in Zeiten von Corona ganz besondere Bedeutung zukommt. Eine Desinfektionsexpertin gibt hierzu Tipps.

"Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.“ Das betont Kerstin Heine, Chemikerin und Desinfektionsexpertin beim Hygienespezialisten Hagleitner. "Abstand, Test und Maske gelten zurecht sehr viel. Genauso kommt es aber auch darauf an, sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren; mit den Händen setzen wir uns zum Beispiel die Maske auf.“

Unterwegs ist Händewaschen nicht immer möglich

Am 5. Mai findet jährlich der Welttag der Händehygiene statt, für

Heine fällt er 2021 in eine besondere Zeit: „Händehygiene hat mit

Corona den Alltag erreicht. Die harten Lockdowns sind aber zumindest

in Österreich vorbei, allmählich wird es auch wärmer: Die Menschen

zieht es nach draußen, Sozialkontakte passieren.“



Sich die Hände zu waschen, sei unterwegs aber oft schwierig; nicht

überall gebe es fließendes Wasser. Außerdem mache Händewaschen zwar

sauber, sicher aber mache die Händedesinfektion; viele Menschen

würden daher auch Händedesinfektionsmittel bei sich führen. Um die

Haut nicht übermäßig zu reizen, weiß Heine praktischen Rat.