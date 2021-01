Seifen im Test: Das sind die besten Flüssigseifen

Seifen werden in der Coronazeit wohl so stark beansprucht wie selten zuvor. Das Magazin Ökotest untersuchte insgesamt 19 Flüssigseifen, sieben davon fielen im Test durch.

Gründliches Händewaschen ist in Zeiten einer Pandemie so wichtig wie nie. Welche Seifen sich dazu am besten eignen, hat das Magazin "Ökotest" untersucht. Von 55 Flüssigseifen erhielten alle 14 zertifizierten Naturkosmetik-Produkte und fünf herkömmliche Artikel die Bestnote, 23 enthielten PEG/PEG-Derivate und wurden mit "gut" benotet, sechs waren im Mittelfeld, sieben Seifen fielen durch, berichtete die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Montag.