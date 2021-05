Experten: Händehygiene sollte fixer Bestandteil im Alltag werden

Die Händehygiene hat in der Coronakrise eine neue Bedeutung erlangt. Laut Experten sollte diese weiterhin ein fixer Bestandteil im Alltag bleiben.

Die in der Coronakrise neu gelernte Hygienekultur sollte auch darüber hinaus fixer Bestandteil des Alltags bleiben. Das betonte die Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) anlässlich des "Internationalen Tages der Händehygiene" am 5. Mai. Richtige Händehygiene könne zahlreiche Fälle von schweren Infektionen verhindern. Die WHO hebt heuer unter dem Motto "Sekunden retten Leben - Wasche Deine Hände" vor allem Hygiene im Gesundheitswesen hervor.