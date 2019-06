Wohnbauförderung: Neue Smart-Offensive gegen hohe Mieten in Wien

Es ist schon lange Fakt: Wohnen in Wien wird immer teurer - vor allem in Sachen Mietwohnungen im privaten Bereich steigen die Mieten und der Wohnbedarf seit Jahren stark. Die Stadt unternimmt jetzt einen neuen Versuch, um gegenzusteuern - mit vermehrtem Bau von Smartwohnungen.

Der Trend im geförderten Wohnbau in Wien geht ganz klar hin zu Smart-Wohnungen: Diese sind kompakt, einfach gestaltet, doch mit mehr Gemeinschaftsräumen und kostengünstiger. Rund 9.000 Smartwohnungen gibt es bereits in Wien, ab Herbst 2019 soll jede zweite geförderte Wohnung eine Smartwohnung sein.

135 Millionen Euro für neue Smartwohnungen in Wien

3.000 neue Smartwohnungen pro Jahr sind im Rahmen einer aktuellen Wohnbauförderungsoffensive geplant. 135 Millionen Euro für neue Smartwohnungen will man in Wien investieren. Damit will man künftig auch den wachsenden Einwohnerzahlen in der Bundeshauptstadt begegnen.