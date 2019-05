Das sind die teuersten Wohnungen Wiens

Im ehemaligen Telegrafenamt am Wiener Börseplatz entstehen gerade die angeblich teuersten Wohnungen in ganz Wien. Die teuerste Einheit umfasst 2.000 Quadratmeter und kostet Millionen.

Am Börseplatz in der Wiener City wird das ehemalige Telegrafenamt umgebaut. 100 Millionen Euro fließen in das Gebäude, das zum Großteil unter Denkmalschutz steht. Darin entstehen 39 Luxuswohnungen, die Ende des Jahres bezogen werden sollen. Die neuen Besitzer sollen zum Großteil aus Österreich stammen.