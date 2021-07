Wissenschafter: Geimpften-Anteil von bis zu 95 Prozent notwendig

Französische Forscher rechnen damit, dass ein Anteil von bis zu 95 Prozent an geimpften Menschen möglicherweise notwendig ist, um die Corona-Delta-Mutation zurückzudrängen.

Frankreich und Corona: Cirka 50 Prozent geimpft

Epidemiologe über Zeitpunkt der Corona-Impfung

Die Regierung will in Kürze voraussichtlich eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal auf den Weg bringen, am Montag ist dazu eine Sondersitzung geplant. Am Montagabend will Präsident Emmanuel Macron die neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Delta-Variante im Fernsehen erläutern.