133 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist dreistellig: 133 Menschen haben sich zuletzt mit dem Coronavirus angesteckt.

Corona: Plus bei aktiven Fällen

Die Zahl der aktiven Fälle stieg gegenüber Freitag um 37 auf 1.916. Seit Beginn der Pandemie in Österreich sind 638.814 Menschen von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 95 Genesene hinzu. Ein Mensch starb seit Freitag an oder mit Covid-19, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich zwei. In den vergangenen sieben Tagen wurden 14 Todesfälle registriert, seit Ausbruch hat die Covid-19-Pandemie 10.723 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 120 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Corona-Neuinfektionen: Wien deutlich vor Niederösterreich

Die meisten Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden in Wien mit 74, gefolgt von Niederösterreich und Tirol mit je 18. In Oberösterreich wurden 16 weitere Infektionen verzeichnet, in der Steiermark zehn, in Vorarlberg sieben und im Burgenland eine. In Salzburg wurde die Zahl nach einer Datenbereinigung um acht nach unten korrigiert, in Kärnten waren es nach einer Datenbereinigung um drei weniger als am Freitag.