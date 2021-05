Wiki Wiki Poke eröffnet viertes Lokal in Wien-Josefstadt: Bowls um 4 Euro

Wiki Wiki Poke wächst weiter und eröffnet am 4. Mai bereits das vierte Lokal in Wien. Für alle Poke Bowl Fans gibt es am neuen Standort in der Alser Straße vier Tage lang eine besondere Aktion.

Das Wiki Wiki Poke Wirtepaar Nathalie und Dennis Schütt haben den Lockdown genutzt und ihren bereits vierten Standort in der Wiener Josefstadt ausgebaut.

Wiki Wiki Poke wächst weiter: Neues Lokal in Wien-Josefstadt

Pünktlich zum Ende des Lockdowns eröffnen sie - natürlich coronakonform - ihr nächstes Lokal in der Alser Straße 43 unweit des Uni-Campus/Alten AKH mit einem besonderen Angebot: Ab dem 4. Mai gibt es vier Tage lang jede der Bowls um vier Euro bei Abholung im Store. Das Angebot ist auf eine Bowl pro Person begrenzt.

Für die Zeit nach dem Gastro-Lockdown lädt das Wiki Wiki Poke 4 mit gemütlichen, maßgefertigten Sitzgelegenheiten im Surfbrettstil zum Verweilen und Bowl-Genuss im Lokal ein. Neu sind die Schanigärten, die für diesen Sommer vor den Lokalen im 3., 4. und 8. Bezirk eröffnet werden sollen.

Lieferung fast flächendeckend innerhalb des Gürtels möglich

Das neue Wiki Wiki Poke Lokal vergrößert auch das Liefergebiet in Wien. Im Radius von 2,5 km rund um einen der vier Standorte im 1., 3., 4. und 8. Bezirk kann man die Speisen über einen Lieferdienst nach Hause bestellen.

Somit können alle Wiki Wiki Poke-Fans ab sofort im 1. Bezirk, in vielen Teilen des 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. und 9. Bezirks bis in die angrenzenden Bezirke ausserhalb des Gürtels bestellen, das genaue Liefergebiet ist beim jeweiligen Lieferdienst zu erfragen.

Hawaiianische Poke Bowls beliebt: Bereits vier Standorte in Wien

Mit Eröffnung des ersten Wiki Wiki Poke Lokals vor zweieinhalb Jahren startete die Erfolgsgeschichte der hawaiianischen Spezialität Poke Bowl in Wien im ersten Bezirk. Seitdem erfreute sich der neue Trend am Kulinarikhimmel einer schnell steigenden Beliebtheit und Nachfrage.

Lokal Nummer 2 in der Margaretenstraße direkt neben dem Schikanederkino folgte 2019, Wiki Wiki Poke Nummer 3 in der Landstraßer Hauptstraße im Dezember 2020 und jetzt eröffnen Nathalie und Dennis Schütt das vierte Wiki Wiki Poke im 8. Bezirk.

Mehr Informationen zu den Wiki Wiki Poke Standorten in Wien und dem Speisen- und Getränkeangebot finden Sie auf www.wikiwikipoke.at.