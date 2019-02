Wientalradweg: Geplanter Lückenschluss sorgt weiterhin für Diskussionen

Der Wientalradweg soll erweitert werden. Zwischen dem Getreidemarkt und der Köstlergasse soll die Radweglücke geschlossen werden. Doch nicht alle können sich mit den Plänen anfreunden.

Doch bisher gibt es zwischen dem Getreidemarkt und der Köstlergasse eine Radweglücke. Diese soll künftig geschlossen werden. Die Verbindung soll entlang der Linken Wienzeile verlaufen. Im 6. Bezirk hält sich die Freude darüber jedoch in Grenzen. Laut Bezirksvorsteher Markus Rumelhart von der SPÖ sind unter anderem Schanigärten, Ladezonen, Touristen, das Theater an der Wien und Fußgänger, die den Naschmarkt queren, negativ von den geplanten Veränderungen betroffen.

Rumelhart schlägt stattdessen vor, den Fußgängerweg auf der rechten Seite des Naschmarkts in einen Radweg umzuwandeln. Während er das als die bessere Lösung für alle sieht, kommt dieser Vorschlag für Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou von den Grünen überhaupt nicht in Frage. “Der Gehsteig kommt als Radweg nicht in Frage, weil dadurch unter anderem bei der Einmündung in den Getreidemarkt eine Fahrspur für Autos wegfallen würde, was massive Stauungen zur Folge hätte”, so Vassilakou.