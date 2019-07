Wiens beste Steak-Häuser: Lokale für Fleischliebhaber

Fleischeslust muss man auch einmal nachgeben - etwa in einem der exzellenten Steakhäuser in Wien. Ob rare, medium oder well done, in unserer Auswahl findet sich sicher das passende Steak House in Wien.

In Wien gibt es einige Adressen, die qualitativ hochwertiges Fleisch auf beste Art und Weise zubereiten: Nämlich über dem Grill, gewürzt mit Salz und Pfeffer. Wer sein Steak zart, saftig und rosa mag, wird in diesen Steak-Lokalen in Wien fündig:

Flatschers

Die Flatschers Lokale in Wien-Neubau gehören schon fast zum alten Eisen unter den Wiener Steak-Häusern. In der Kaiserstraße 113 findet sich das Steakhouse, einige Meter weiter Richtung Lerchenfelder Straße das Bistro. Essen kann man in beiden hervorragend.

Wo: Kaiserstraße 113-115, Kaiserstraße 121, 1070 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 17-24 Uhr

Preise: Burger ab 13,50 Euro, Filet 33,50 Euro (260g), Rib Eye 33,50 Euro (300g), T-Bone 45 Euro (500 Gramm)

da Max Huth

Das Grillhaus "da Max" der Familie Huth steht zu seinem feinen, rauchigen Fleisch, das vom Josper-Holzkohlegrill stammt. Das Fleisch stammt hauptsächlich aus Nordamerika, Argentinien oder Australien. Und wer nur Lust auf einen saftigen Burger hat, kann auch das "Mama und der Bulle

Wo: Schellinggasse 6, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 12-24 Uhr

Preise: Burger ab 12,90 Euro, Filet 29,90 Euro (200 Gramm), Ribeye 29,90 Euro (300g)

Mama und der Bulle

Die Familie Huth hat einen weiteren Betrieb ins Leben gerufen: “Mama und der Bulle” ist das neue Lokal in der Schellinggasse 5 in der Wiener Innenstadt für Steakliebhaber. Hier wird auf Qualität zu fairen Preisen gesetzt. Angeboten werden hauptsächlich Burger und das Flat Iron Steak.

Wo: Schellinggasse 5, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 12-24 Uhr

Preise: Burger ab 10,90 Euro, Flat Iron Steak 13,80 Euro (210 Gramm)

El Gaucho

"El Gaucho" ist mit seinen fünf Restaurants (zwei davon in Wien) alles andere als eine gewöhnliche Steak-House-Kette. Am Wiener Rochusmarkt sowie im Wiener Sofitel findet man exzellente Steakgerichte, die ihr Geld wert sind.

Wo: Praterstraße 1, 1020 Wien, Rochusplatz 1, 1030 Wien

Öffnungszeiten: Praterstraße Montag bis Samstag, 11.30-01.00 Uhr, Rochusplatz 9-2 Uhr, Sonntag 12-23 Uhr

Preise: Filet ab 20 Euro (150g) bis 41 Euro (350 Gramm), Ribeye 26 Euro (300g)

Door No. 8

Unscheinbar von außen liegt das Door No.8 in der Neubaugasse 8. Von zwei Frauen gegründet entwickelte sich das Door No.8 über die letzten Jahren zum Geheimtipp - nicht nur in Wien-Neubau, sondern in der ganzen Stadt. Die Köche im Door No. 8 setzten dabei auf sanfte Zubereitung und stattliche Portionen.

Wo: Neubaugasse 8, 1070 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 17 Uhr

Preise: Burger ab 17,50 Euro, Filet 26,90 (250g), Ribeye 34,90 (350g), T-Bone 65 Euro (800g)

Beef & Glory

Schon einmal Waygu Rind probiert? Das japanische Edel-Rind gilt als der Diamant unter den Steakliebhabern und ist dementsprechend preiswert. Im Beef & Glory gibt es das edle Fleisch für 48 Euro pro 100 Gramm. Wer nicht so tief in den Geldbeutel greifen will, kann auch andere hochwertige Steaks essen und das Interieur des denkmalgeschützten Hauses bewundern.

Wo: Florianigasse 35, 1080 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 17-24 Uhr, Sonntag 11-24 Uhr

Preise: Sonntagsburger 23 Euro, Filet 28 Euro (200g) und 39 Euro (300g), Ribeye 45 Euro (400g)

Gergely’s

Wer ein gemütliches Steak-Restaurant in Wien-Margareten sucht, wird im Schlossquadrad fündig. Neben diversen anderen Lokalen gibt es dort nämlich auch das Gergely's, das im Sommer mit einem schattigen Gastgarten zu sich einlädt.

Wo: Schlossgasse 21, 1050 Wien

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 18-1 Uhr

Preise: Pulled-Pork-Burger 14 Euro, Filet ab 24 Euro (200g), Ribeye ab 23 Euro (250g)

said the butcher to the cow

Direkt am Wiener Opernring liegt das "said the butcher to the cow", das mit Burgern, Steaks und Cheesecake ein Stück Nordamerika nach Wien bringt. Dabei finden sich auch ausgefallene Variationen wie etwa ein Oktopus-Burger.

Wo: Opernring 11, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Dienstag bis Mittwoch 14-22 Uhr, Donnerstag bis Samstag 14-23 Uhr

Preise: Burger ab 11,50 Euro, Filet 28,50 (200g), Ribeye 30 Euro (280g)

Dstrikt Steakhouse

Das Wiener Ritz-Carlton Hotel ist nicht nur bei betuchten Reisenden, sondern auch bei Steakliebhabern sehr beliebt. Zu besonderen Anlässen ist der "All-you-can-eat"-Steakbrunch (Sonntags von 12-15 Uhr) um 95 Euro pro Person zu empfehlen.

Wo: Schubertring 5-7, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 18-22.30 Uhr

Preise: Filet 32 Euro (180g), Ribeye 45 Euro (300g), Waygu-Filet 86 Euro (100g)

Livingstone

Zwischen Schottentor und Schottenring findet sich seit 20 Jahren das Livingstone. Dort gibt es alles, was der Fleischliebhaber begehrt: Wagyũ, Angus, Dry Aged, Greater Omaha oder Galloway aus Niederösterreich.

Wo: Zelinkagasse 4, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 17 Uhr bis 24 Uhr

Preise: Burger ab 15,90 Euro, Filet ab 28,50 Euro (200g), Ribeye 36,50 Euro (350g)

Rocky Docky Western Steakhouse

Wenn man ein Steak-Restaurant mit dick aufgetragenem Western-Saloon-Charme sucht, ist man im Rocky Docky’s in Wien-Ottakring genau an der richtigen Adresse. Das Dekor ist urig-amerikanisch, der Service freundlich, und Steak und Co. auf der Speisekarte mehr als empfehlenswert

Wo: Rückertgasse 39, 1160 Wien

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 17-24 Uhr