Das vegane Angebot in Wien kann sich sehen lassen.

Vegan essen in Wien: Hier ist es besonders lecker

Wer sich vegan ernährt, kann sich in Wien über eine bunte Auswahl an veganen Restaurants freuen. Hier finden Sie die besten veganen Restaurants in Wien.

Zwar gibt es sie nicht wie Sand am Meer, dennoch kann sich die Zahl an Restaurants mit veganen Angeboten in Wien sehen lassen. Hier finden Sie die beliebtesten vegangen Restaurants im Überblick.

Swing Kitchen

Hochwertige Burger ohne Fleisch und tierischen Produkten, mit allen Beilagen, die dazugehöhren, gibt es in der Swing Kitchen.

1010 Wien, Schwedenplatz 3-4, Top 4-5

Sonntag bis Donnerstag: 11.00 bis 22.30 Uhr

Freitag bis Samstag: 11.00 bis 24.00 Uhr

1040 Wien, Operngasse 24

Montag bis Sonntag: 11.00 bis 22.00 Uhr

1070 Wien, Schottenfeldgasse 3

Montag bis Sonntag: 11.00 bis 22.00 Uhr

1080 Wien, Josefstädterstraße 73

Montag bis Sonntag: 11.00 bis 22.00 Uhr

1090 Wien, Währinger Straße 47

Montag bis Sonntag: 11.00 bis 22.00 Uhr

Vegana Indiana

Auch Menschen, die sich üblicherweise nicht vegan ernähren, werden auf der Speisekarte fündig. Es ist für alle Geschmäcker was dabei.

1120 Wien, Schönbrunnerstraße 235

Dienstag bis Samstag: 12.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr

Küche bis 21.00 Uhr

Veggiezz

Gut, gesund und vielfältig. Bei Veggiezz können die Gerichte am besten mit diesen drei Wörtern beschrieben werden.

1010 Wien, Salzgries 9

Montag bis Donnerstag: 11.00 bis 22.00 Uhr

Freitag: 11.00 bis 23 Uhr

Samstag: 12.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 22.00 Uhr

1010 Wien, Opernring 6

Montag bis Freitag: 11.00 bis 22.00 Uhr

Samstag: 12.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 22.00 Uhr

1090 Wien, Alserbachstraße 30

Montag bis Freitag 11.00 bis 23.00 Uhr

Samstag 12.00 bis 23.00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 12.00 bis 22.00 Uhr

Loving Hut

Mini Frühlingsrollen, Salate, Sushi, vegange Hauptspeisen und Kuchen verschiedener Orte - beim veganen Buffet bei Loving Hut ist alles dabei.

1100 Wien, Maria-Kuhn-Gasse 6

Dienstag bis Freitag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 21.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 12.00 bis 21.00 Uhr

1070 Wien, Neubaugürtel 38/5

Täglich außer Donnerstag geöffnet: 16.30 bis 21.00 Uhr

simply raw bakery

Darf es etwas Süßes sein? Die Cupcakes sind in der simply raw bakery ein Muss für alle Süßspeisenliebhaber.

1010 Wien, Drahtgasse 2| Am Hof

Montag bis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Restaurant Lebenbauer

Hier kommen alle auf ihre Kosten. Alle Gerichte werden können hier auch vegan zubereitet werden. Wer dies nicht möchte, kann auf eine klassische Speisekarte zurückgreifen.

1010, Teinfeltstraße 3

Montag bis Freitag: 11.00 bis 15.00 und 17.30 bis 22.30 Uhr

Superfood Deli

Bowls und vegan? Bei Superfood Deli wird es möglich.

1060 Wien, Mariahilfer Straße 45/17-19

Montag bis Mittwoch: 8.30 bis 18.00 Uhr

Donnerstag und Freitag: 8.30 bis 19.00 Uhr

Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 15.00 Uhr

The LaLa

Von den Veganista-Gründerinnen gibt es nun auch ein Restaurant. Nach US-Vorbild gibt es dort alles, was das vegane Herz höher schlagen lässt.

1070 Wien, Neustiftgasse 23

Täglich von 7.30 bis 21.00 Uhr



Ihr liebstes veganes Restaurant fehlt? Dann schreib uns ein Mail.