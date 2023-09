Wiener Zoo Schönbrunn schafft Haus für geschmuggelte Chamäleons

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn finden geschmuggelte Reptilien und Amphibien ab dem Frühjahr 2024 eine neue Heimat. Dabei will der Zoo auch zeigen, wie groß der Aufwand ist, gesunde Populationen außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes nachhaltig zu halten und zu züchten.

"Wir wollen hier künftig stark gefährdete Reptilien und Amphibien zeigen, die vom Zoll beschlagnahmt und an uns übergeben wurden, wie etwa Chamäleons, Schildkröten und Frösche. Damit soll die Problematik des Tierschmuggels in den Fokus rücken", sagte der Direktor des Wiener Tiergarten Schönbrunn Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag.