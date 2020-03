Wiener Prater ab sofort wegen Coronavirus geschlossen

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen hat auch der Wiener Prater ab sofort geschlossen. Vorerst gilt die Schließung bis 22. März.

Auch der Wiener Prater hat seine Pforten aufgrund der aktuellen Maßnahmen zum Coronavirus ab sofort geschlossen. Das teilte die Prater Wien GmbH am Montag mit. Der Prater könne und möchte seinem Motto "Im Prater ist immer was los" zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gerecht werden, hieß es in einer Aussendung. Die Schließung wurde vorerst bis zum Sonntag, 22. März, angeordnet.