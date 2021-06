Corona: Wiener Ordensspitäler setzen auf Impfpflicht

Eine Corona-Impfpflicht ist an den Wiener Ordensspitälern in Kraft getreten. Sie ist für jene Personen relevant, die als neue Mitarbeiter zu den Spitälern dazustoßen.

Nach dem Wiener Gesundheitsverbund gilt nun auch in den Wiener Ordensspitälern eine Impflicht für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Wer künftig bei einem der sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler eine Stelle antritt, muss eine SARS-CoV-2 bzw. COVID-19- Impfung vorweisen oder sich impfen lassen", informierte Manfred Greher, der Sprecher der Wiener Ordensspitäler und Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses, am Dienstag in einer Aussendung.

Impfpflicht: Ärzte sind keineswegs die Einzigen

Corona-Impfstatus

Greher spricht Aufklärungsarbeit an

Über 5.000 Menschen für Wiener Ordensspitäler tätig

Die Wiener Ordensspitäler behandeln rund 25 Prozent der stationären Patienten in der Bundeshauptstadt und haben mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt sieben Häuser: das Barmherzige Brüder Krankenhaus in der Leopoldstadt, das Franziskus Spital Landstraße und Franziskus Spital Margareten, das Herz-Jesu Krankenhaus in der Landstraße, das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien in Mariahilf, das Orthopädisches Spital Speising in Hietzing, das St. Josef Krankenhaus in Hietzing und das Göttlicher Heiland Krankenhaus in Hernals.