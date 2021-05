Braucht’s die Impfpflicht?

Gastkommentar von Johannes Huber. Österreich wird keine Herdenimmunität erreichen: Zu viele Menschen zögern, sich schützen zu lassen.

Der Weg zur „Normalität“, von der Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) immer wieder spricht, ist aber noch lang. Zum einen verschwindet Corona nicht ganz, ist mit weiteren, wenn auch kleineren Infektionswellen zu rechnen. Zum anderen hat Österreich gerade im Hinblick darauf ein größeres Problem: Schon bald könnte es nicht an Impfstoff, sondern an impfbereiten Menschen mangeln.

Also her mit einer Impfpflicht? Im Grunde genommen geht es eh schon in diese Richtung: Beim „Grünen Pass“, also dem Schlüssel für alle möglichen Freiheiten, ist zwar immer die Rede von den „3G“ bzw. Geimpften, Genesenen und Getesteten. Auf Dauer die geringsten Umstände haben aber Geimpfte. Allein schon, weil sie sich zum Beispiel nicht vor jedem Friseur-Termin testen lassen müssen. Das ist ein sanfter Druck, sich impfen zu lassen.