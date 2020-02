Wiener Opernball: Debütanten mit schwerem Herzfehler eröffnen 2020

Unter den 144 Debütantenpaaren am Wiener Opernball befindet sich 2020 auch ein Tanzpaar, dessen Auftritt ein persönlicher Triumph ist. Der 20-jährige David Haslinger und die 19-jährige Sophia Windisch leiden an einem Hypoplastischen Linksherzsyndrom, einem der schwersten Geburtsfehler des Herzens. "Die Proben sind schon anstrengend für sie", meinte Edith Windisch, Mutter von Sophia, dazu.

Beim Hypoplastischen Linksherzsyndrom fehlt dem Neugeborenen vereinfacht gesagt eine Herzkammer. Bis in die 1980er-Jahre galt diese Erkrankung als nicht behandelbar. "Sophia war eines der ersten Kinder in Österreich, das operiert wurde", sagte Edith Windisch.

Wiener Opernballdebütanten mit Herzfehler kennen sich von klein auf

Dass Sophia die Geburt überhaupt überlebt hat, war einer aufmerksamen Hebamme in der Geburtsstation im Krankenhaus in Steyr zu verdanken. "Sie hat immer gesagt, dass ihr das Kind nicht gefalle", so die Mutter. Das Baby wurde dann nach Linz überstellt, wo es von dem Kinderherzchirurg Rudolf Mair erfolgreich operiert wurde. Im Krankenhaus lernte sie dann David kennen. "Seitdem sie Kinder waren sind sie befreundet, sie haben sozusagen gemeinsam ein Herz", so die Mutter.