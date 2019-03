Wiener Opernball: Conchita und Anna Netrebko fielen mit ihren Kleidern auf

Diese Kleider fielen beim Wiener Opernball 2019 auf jeden Fall auf: Conchita erschien mit Mega-Ausschnitt und Glatze, Anna Netrebko überraschte bei der Eröffnung mit giftgrünem Umhang. Welche Kleider sonst noch auffielen, sehen Sie hier.

Anna Netrebko trug drei Kleider am Wiener Opernball

Wie in jedem Jahr stachen auch hierbei einige Kreationen hervor. Star-Sopranistin Anna Netrebko, die den Opernball im heurigen Jahr eröffnete, zog sich im Laufe des Abends gleich mehrmals um. Während die blaue Robe am Roten Teppich von ihrem Ehemann noch als “gefährlich” betitelt wurde, überraschte Netrebko während der Eröffnung mit einem giftgrünen Umhang, was vor allem in den sozialen Medien kritisch beäugt wurde.