Wiener Opernball 2024 steht vor der Tür: Ausblick auf den "Ball der Bälle"

Zwei Tage trennen Österreich noch vom Wiener Opernball 2024. Mit dabei: Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Lugners Stargast Priscilla Presley.

Die Vorbereitungen auf den 66. Wiener Opernball am Donnerstag laufen auf Hochtouren: Seit Dienstag 6.30 Uhr werken rund 500 Arbeiterinnen und Arbeiter daran, das Innere des Hauses in einen prachtvollen Ballsaal zu verwandeln. Die größte Herausforderung für die eingespielte Truppe ist die Zeit, denn bis zur Generalprobe am Mittwochabend muss die Oper fertig sein.

Wiener Opernball mit Änderung

Oliver Pocher am Wiener Opernball

Bei den Promi-Gästen hat mit dem deutschen Unternehmer Markus Deussl ein neuer Player das Parkett betreten. In seiner Loge werden Schauspieler Franco Nero, Comedian Oliver Pocher und Barde Heino Hof halten. Zudem kündigte Manager Helmut Werner einen weiteren Gast an, den er am Mittwoch bekannt geben will. Richard Lugner bringt heuer Priscilla Presley zum Fest, die bereits am Montagnachmittag in Wien gelandet ist. Den freien Dienstag wollte die Ex-Frau zu einem Spaziergang in der Innenstadt nutzen, samt Besuch des Mozarthauses und des Stephansdom. "Wenn sie nicht zu müde ist", wie Lugner der APA sagte.