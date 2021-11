Wiener ÖVP kritisert Corona-Streitigkeiten

Die Wiener ÖVP hat am Mittwoch Kritik an der Streitigkeit um die Corona-Maßnahmen im Bund vorgebracht und dabei die Grünen ins Visier genommen.

Es sei wichtig, dass man beim Thema an einem Strang ziehe, bekräftigten Klubchef Markus Wölbitsch und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner in einer Pressekonferenz nach einer Klubklausur der türkisen Stadtpartei. Sie plädierten dafür, zunächst die Ergebnisse des Lockdowns für Ungeimpfte abzuwarten bevor neue Verschärfungen angedeutet werden.

Wölbitsch über Lockdown für Ungeimpfte

Man müsse jetzt den Lockdown für Ungeimpfte entsprechend vollziehen, sagte Wölbitsch. Er zeigte sich überzeugt, dass dieser das richtige Mittel sei, um Menschen zur Impfung zu bewegen. "Was mir aber auch wichtig ist, dass man beim Thema Corona an einem Strang zieht." Dies tue man in Wien. "Das ist auch eine Erwartungshaltung an den Bund. Ich halte es daher nicht sehr zielführend, dass man eine gemeinsame Maßnahme beschließt und ein Vertreter wenige Stunden später wieder mit zusätzlichen oder anderen Vorschlägen in die Medien geht", betonte der Klubobmann.